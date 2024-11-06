شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطعن على إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لتقديم طعن على حكم إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، والتي وصلت إلى 819 الف يورو بعد الحكم على الاستئناف الذى تقدم به على حكم حصوله على 550 ألف يورو.

ويحق للزمالك تقديم الطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم، ويعكف المجلس في الفترة الحالية على دراسة حيثيات الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بأحقية حصول باتشيكو على 819 الف يورو، وإيقاف قيد الزمالك لحين السداد.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالطعن بعد دراسة الحيثيات، لتقديمه خاصة وأن الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت حكما لباتشيكو بالحصول على 450 الف يورو مستحقات متأخرة ، بالإضافة إلى 100 الف يورو مكافأت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو، أى أن المبلغ المستحق على الزمالك زاد 269 ألف يورو، وهو ما تسبب في إيقاف قيد الزمالك ، لحين السداد، أو تقديم الطعن، وهو ما يوقف الحكم بإيقاف القيد لحين البت فيه.