شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صلاح يتقدم بأوراق ترشحه على أمانة الصندوق فى انتخابات اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد الحالى بأوراق ترشحه على نفس المنصب فى انتخابات الاتحاد المقبلة المحدد لها 13 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح فى الانتخابات غدا الخميس بعدما إفتتح الجمعة الماضي.

وتقدم على الرئاسة حتى الان ، محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الحالى وخالد فتحى نجم الزمالك السابق وهادى فهمى رئيس الاتحاد الأسبق.

وتقام الانتخابات مفتوحة وليست بقوائم مغلقة على الرئيس والنائب وأمين الصندوق و6 أعضاء من بينهم سيدة.