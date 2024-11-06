شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: خروج تسجيل لقاء الزمالك والبنك لم يحدث بإجراءات صحيحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، أن من يأتي بهارد فيديو المباريات لابد أن يكون عن طريق لجنة وتسليم واستلام، وليس بهذا الشكل الذى رأيناه، والذى تسبب في تسريب التسجيل الصوتى لحكم مباراة الزمالك و البنك الاهلى وحكم الفار في المباراة، حتى نعرف من المسئول عن التسريب الذى حدث.

وأضاف الشناوى في تصريحات لبرنامج وان تو الذى يقدمه حازم امام عبر أثير اون سبورت، أنه لابد أن يكون هناك لجنة، لضمان عدم نسخ الهارد الخاص بالمباراة أو تسجيل أي شيء منه.

وأشار أن خروج الهارد لم يكن طبقا لإجراءات أمنية صحيحة، وإجراءات وصوله لاتحاد الكرة لم تكن على مستوى السرية ، لذلك تم التسريب، مؤكدا على ضرورة الاطلاع على كل التسجيل وليس الجزء المقتطع منه فقط.

واختتم أن أداء محمد عادل حكم المباراة خلال اللقاء، لا يستحق كل هذه الاعتراضات و الضجة عليه.