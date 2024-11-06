شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصابي الأهلي قبل مباراة زد والان مع تفاصيل الخبر

يعاني فريق الأهلي من عدة غيابات في الفترة الحالية بسبب الإصابات، ومنهم المقيد في قائمة الفريق الأحمر ومنهم غير المقيد ، وتوجد بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر بسبب شبح الإصابات أبرزها خط الدفاع.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كلا من ياسر إبراهيم وأشرف دري ومحمد هاني وكريم نيدفيد، إضافة إلى الثنائي غير المقيد علي معلول وكريم فؤاد.

ما هي طبيعة إصابة داري؟أشرف داري يعاني من الإصابة بالتواء في الكاحل وتكررت شكواه من آلام الكاحل مرتين مع الأهلي بعد الإصابة، ليتم استبعاده من الحسابات الفنية ويخضع لبرنامج تأهيلي جديد، على أن يعود لفريقه خلال أسبوع. ما موقف ياسر إبراهيم؟يعاني ياسر من شد في عضلات أسفل البطن وبدأ تدريبات الجري حول الملعب ويواصل برنامجه التأهيلي وخلال أسبوع سيكون متاحا أمام الجهاز الفني. ما طبيعة إصابة كريم نيدفيد؟غاب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي أمس بسبب شعوره بإجهاد في عضلة السمّانة ليتأكد غيابه عن مباراة زد المقبلة، ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة في المباريات. ما موقف معلول وهاني وفؤاد؟من المقرر أن يقوم محمد هاني بفك الركبة الصناعية خلال أيام ثم يخوض المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي، بينما ينتظم علي معلول في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين، فيما يحتاج كريم فؤاد وقتا أطول للانتهاء من برنامجه التأهيلي.