شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرؤوف: التسريب الصوتى لا يدين محمد عادل حتى لو كان مزورا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم السابق ياسر عبد الرؤوف، أن التسريب الصوتى المنتشر لغرفة تقنية الفيديو لا يدين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الاهلى في الجولة الأولى من الدورى.

وقال ياسر عبد الرؤوف في مداخلة مع خالد الغندور في برنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت أف أم: "التسريب الصوتى للحكام لا يوجد به أي إدانة للحكم محمد عادل من قريب أو بعيد حتى وإن كان مزور أو متفبرك، والتسريب مقصوص لأن الحكم لابد أن يبلغ حكم الفيديو بقراره النهائي وهذا لم يحدث".

وأضاف ياسر عبد الرؤوف: "محمد عادل أكد في تصريحاته أن التسريب الصوتى مزور ومفبرك فمن محقه اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية لمعرفة مين اللى فبرك هذا الكلام أولا والجزء الثانى وهو الأهم بالنسبة للحكام معرفة مين الشخص الذى سرب هذا الكلام".