شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حلمى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب سيدات الطاولة السابق، ورئيس جهاز الطاولة بالزمالك سابقا، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد خلال دورة انتخابية جديدة، بالجمعية العمومية المقرر لها 13 ديسمبر المقبل.

وتقدم بالأوراق أيضا أفراد قائمته وهم أحمد رضا على مقعد نائب الرئيس، ومحمد ممدوح أمينا للصندوق، وفى العضوية رغد مجدى، سامى سعيد، بالإضافة إلى هشام ناجى.

يذكر أن أشرف حلمى شارك فى 3 دورات أولمبية، وتولى رئاسة جهاز الطاولة بالزمالك منذ عام 2000 حتى 2007، وتولى منصب مدير فنى منتخب السيدات لمدة 14 عاما.

وفتح اتحاد تنس الطاولة باب الترشح يوم 1 نوفمبر الجارى على أن يستمر لمدة أسبوع ويتم غلق الترشح غدا.

كان تامر وفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق أعلن ترشحه على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة، كما تقدم معتز عاشور رئيس الاتحاد الحالي أيضا على نفس المقعد.