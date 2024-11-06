شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب صباحا ومساء استعدادا لسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تطبيق نظام اليوم الكامل لتجهيز الدراويش استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار الجولة الثانية من دورى nile.

ويسعى حمد إبراهيم لرفع اللياقة البدنية للاعبين من أجل أن يكونوا جاهزين لمواجهة سيراميكا، الذى يتميز بالكرة الهجومية والسرعات، وتحدث حمد مع المدافعين لعدم ترك مساحات أمام مرمى أحمد عادل عبد المنعم وفرض رقابة على مهاجمى سيراميكا.

واستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته أمس الثلاثاء، على ملعبه استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى المصرى، بعدما حصل الدراويش على راحة من التدريبات الاثنين.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، خدمات لاعبه عبد الرحمن الدح أمام سيراميكا، بعدما غاب عن مواجهة الإسماعيلى الأولى أمام غزل المحلة بسبب إيقافه من الموسم الماضى لتراكم الإنذرات، وسيكون متاحا لمواجهة سيراميكا المقبلة.

ونال عبد الرحمن الدح إشادة الجهاز الفنى للإسماعيلى، بعدما ظهر بمستويات كبيرة خلال فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعدادا للموسم.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلي عبد الله محمد في الدقيقة 38، وشهد اللقاء مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب لمنحهم الثقة استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبلة.