الأهلى يدرس فسخ عقد بيرسى تاو فى يناير ويقرر سفر هانى وفؤاد للنمسا

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد الليثى أن النادى الأهلى يدرس الاستغناء عن الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل مجاناً من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه خاصة أن هناك اتجاها بعدم التجديد للاعب الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "يرغب الأهلى فى فسخ عقد بيرسى تاو خلال يناير المقبل لعدة أسباب، أهمها ضم لاعب أجنبى أفضل وأصغر منه، فاللاعب الجنوب أفريقى صاحب الـ31 عاماً تراجع مستواه، كما أنه يحصل على مقابل مالى كبير يتجاوز المليون دولار سنوياً وهو ما يُرهق خزينة الأهلى كما أنه أصبح دائم المشاكل مع الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر لعدم المشاركة بشكل مُنتظم وتتجه النية فى الأهلى إلى التفاوض مع بيرسى تاو خلال الأيام المقبلة لحسم عقده فى يناير مجاناً لاسيما وأن مارسيل كولر مدرب الفريق لا يمانع فى رحيل اللاعب فى أى وقت".

وعلى جانب آخر، كشف محمد الليثى أن الأهلى قرر سفر ثنائي الفريق محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع إلى فحوصات ومتابعة لدى أحد الأطباء المُتخصصين هناك من أجل معرفة مدى استجابتهما للبرنامج التأهيلي الذي يخضعان له منذ فترة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها كلاً منهما.

وأوضح: كريم فؤاد أجرى يوم 30 أغسطس الماضي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لفترة تأهيل بالنادي، فيما خاض محمد هاني فترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة".

وتابع محمد الليثى: "يُحدد الخبير النمساوي الذي سيُتابع حالة محمد هاني وكريم فؤاد تطورات تأهيل الثنائي والمراحل المُتبقية في التأهيل".