شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

إكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الرماية ، التى تتضمن بند الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد فى اتحاد الرماية بحضور 19 من أصل 19 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات.

وينافس على الرئاسة كل من، حازم حسنى رئيس الاتحاد الحالى والثنائى محمد الشاذلى ومصطفى حمدى.

بينما ينافس على العضوية كل من، عماد عليش وخالد ابراهيم وعبد الرازق محمد وأحمد العمراوى والسيد مخيمر وإسلام على وخالد العقاد ومحمد عسكر وتامر منصور ونها العيسوى ومحمود سيف الدين ومحمد يوسف كمال وحلمى محمد طارق وحسين محمد شرف وإسلام محمد كمال وياسر طاهر وشريف صلاح.