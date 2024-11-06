شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مقدم عقد زيزو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تجهيز مقدم قيمة العقد الجديد المقرر الاتفاق عليه مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده الصيف المقبل، ويصبح من حق اللاعب التوقيع لأى ناد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد أن تم عقد عدة جلسات مع اللاعب ووالده، للاتفاق على التفاصيل.

واتخذ مجلس الزمالك خطوة البدء في تجهيز مبلغ مالى كمقدم للعقد الجديد، حتى يغلق الباب أمام أي أطراف أخرى من الدخول في التفاوض مع اللاعب، وللتأكيد على التمسك باللاعب و استمراره بالفريق الأبيض خلال السنوات المقبلة، حيث تؤمن إدارة الزمالك بأن زيزو من العناصر والركائز الأساسية في الفريق، وأصل من أصول النادى.

وكان مجلس الزمالك قرر عقد جلسة مع زيزو عقب بطولة السوبر المصرى، الا ان ازمة الثلاثى نبيل دونجا، و عبد الواحد السيد ، و مصطفى شلبى تسببت في تأجيل الجلسة ، على أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين زيزو والده مع إدارة الزمالك للاتفاق على تجديد العقد مع القلعة البيضاء. ك بضم اللاعب لمدة عام كامل مع بند أحقية الشراء