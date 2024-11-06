شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس فى انتخابات الرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تجرى فى الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية التى تتضمن بند الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد فى اتحاد الرماية بمشاركة 19 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات.

وينافس على الرئاسة كل من، حازم حسنى رئيس الاتحاد الحالى والثنائى محمد الشاذلى ومصطفى حمدى.

بينما ينافس على العضوية كل من، عماد عليش وخالد ابراهيم وعبد الرازق محمد وأحمد العمراوى والسيد مخيمر وإسلام على وخالد العقاد ومحمد عسكر وتامر منصور ونها العيسوى ومحمود سيف الدين ومحمد يوسف كمال وحلمى محمد طارق وحسين محمد شرف وإسلام محمد كمال وياسر طاهر وشريف صلاح.

من ناحية أخرى، حرص مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية خلال حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقام جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، و بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، بمنح اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وسام الميدالية الذهبية.