شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا إنبى يقترب من الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو الزمالك الموافقة على ضم أحمد كالوشا لاعب فريق إنبى، على سبيل الإعارة لتدعيم خط الدفاع الأبيض، في الشتاء، خاصة وأن الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع انبى لضم كالوشا خلال الصيف قبل غلق باب القيد.

وكانت ادارة النادى البترولى وافقت على رحيل كالوشا لكن على سبيل الإعارة 6 أشهر فقط، وليس البيع النهائي أو إعارة عام، في الوقت الذى تمسك فيه الزمالك بضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء، وهو ما جعل الصفقة تفشل وقتها، ليعود الزمالك ويفكر فى تجديد المفاضات لضم اللاعب و الموافقة على شروط انبى.

وأبدى جوميز موافقته على ضم كالوشا في ظل قناعته بمستوى اللاعب من الفيديوهات التي شاهدها له، ورؤيته في المباريات التي خاضها مع فريقه، على أن يستقر الزمالك على القرار النهائي وحسم موقفه سواء بالموافقة على شرط انبى بضم اللاعب على سبيل الإعارة 6 أشهر فقط، على أن تكون من يناير حتى الصيف المقبل، أو بصرف النظر عن الصفقة والتمسك بضم اللاعب لمدة عام كامل مع بند أحقية الشراء