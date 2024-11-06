الامارات | النصر يدافع عن صدارته «الخليجية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ النصر، اليوم، ضيفاً على فريق أهلي صنعاء اليمني، في المباراة التي ستقام على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، عند الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الإمارات، في الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية.

ويبحث النصر عن العودة بالنقاط الثلاث ليواصل صدارته لمنافسات المجموعة الأولى.

وشهدت الجولة الأولى فوز النصر على ظفار العماني بنتيجة 5-2، بينما خسر أهلي صنعاء أمام دهوك العراقي بثنائية نظيفة.

ويتصدر النصر المجموعة بفارق الأهداف عن دهوك العراقي.

وغادرت بعثة النصر إلى قطر أمس، عقب خوض التدريب الأساسي.

وكان النصر قد تعادل من دون أهداف مع الوحدة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليبقى في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، لكنه كسب شخصية جديدة، بعدما قدم لاعبوه مباراة جيدة، خصوصاً على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان الأكثر تنظيماً وخطورة على مرمى الوحدة.

ويعتمد مدرب النصر، الهولندي شرودر، في بطولة الأندية الخليجية، على تدوير اللاعبين، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من البدلاء من أجل تجهيزهم لكل المباريات.