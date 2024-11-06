شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة رؤوف نور تترقب عودة الثلاثى المستبعد لسباق انتخابات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب قائمة رؤوف نور، مرشح الرئاسة لانتخابات السباحة، الطعون التي تقدم بها ثلائى قائمته إبراهيم الكفراوى ووليد فتحى ومحمد أمين ضد قرار استبعادهم من سباق الانتخابات، لحسم الأمور والترتيبات في تحركات الانتخابية.

واستبعد اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس الثلاثى إبراهيم الكفراوى مرشح نائب الرئيس، ووليد فتحى مرشح أمين الصندوق، ومحمد أمين مرشح العضوية، لأسباب متختلفة، وفشلت محاولاتهم فى العودة لسباق الانتخابات، لذلك تقدموا بطعون أمام القضاء الإدارى الذى تحدد له جلسة الأحد المقبل للبت في الطعون.

وتضم قائمة رؤوف نور المرشح على رئاسة اتحاد السباحة: إبراهيم الكفراوى نائب الرئيس، مجدى لاشين نائب رئيس، وليد فتحى أمين الصندوق، وهشام سيف السكرتير العام، وفى العضوية كلا من سيد حمدان، مريم وحيد، أمير منتصر، محمود علوانى، محمد أمين، دعاء محمود، أحمد صادق.

وتتنافس قائمتان على خوض انتخابات السباحة المحدد لها 15 نوفمبر، الأولى يترأسها ياسر إدريس، بينما الأخرى يقودها رؤوف نور.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات فقط لها حق التصويت فى الانتخابات، وهى أندية الزمالك والصيد والأهلى والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس، والمعادى وسموحة وسبورتنج.