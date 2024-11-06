شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر: "لاعبة التنس المصرية ميار شريف لديها عزيمة كبيرة ومتفائلة بها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أنس جابر، لاعبة التنس التونسية، إنها تعرفت من قبل على اللاعبة المصرية ميار شريف، وشاهدت حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "ميار بعرفها منذ أن كانت صغيرة، كنا نلعب ضد بعض، وهي تلعب بشكل أفضل على الأرض الترابية".

وقالت: "الحقيقة أن لديها عزيمة كبيرة ونتمنى أن نراها في ترتيب أفضل وهي تستحق ذلك، هي تعمل بجدية وتحب لعبة التنس، وأنا متفائلة للغاية بها".