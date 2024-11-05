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الزمالك يهزم هليوبوليس فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:21 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 على صعيد 4 مجموعات.

ونجح الزمالك فى أولى مواجهاته السبت الماضى فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2، بينما فاز الأهلى على إسكندرية للبترول 3-0.

وأغلق الثلاثاء الماضى باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة، وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد، وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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