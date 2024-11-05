شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى حكما لمباراة زد والأهلي ومجدي لسموحة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز، حيث يدير الحكم محمود ناجي مباراة زد والأهلي المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون.

بينما يدير الحكم طارق مجدي مباراة سموحة والزمالك المقرر لها الخامسة مساء الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، بينما يدير الحكم أمين عمر مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الخميس.

في سياق متصل، واصل الأهلي تدريباته اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفق البرنامج ‏الخاص بالإعداد لمباراة زد المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

افتتح الأهلي مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد السلام.‏