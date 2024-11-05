شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا لكأس السوبر المصرى البحرينى لكرة السلة بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يقام غداً الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي تحتضنه العاصمة البحرينية المنامة.

ويشارك في كأس السوبر المصري البحريني أربعة فرق وهي: "النادي الأهلي - الاتحاد السكندري - المنامة البحريني - الأهلى البحرينى).

وتقام البطولة خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري، حيث تحتضن صالة مدينة خليفة الرياضية، منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة.

ومن المقرر أن يواجه نادي المنامة نظيره النادي الأهلي البحريني في النصف النهائي الأول يوم الخميس 28 من شهر نوفمبر الجاري.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في النصف النهائي الثاني يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 30 من الشهر الجاري.

يذكر أن البحرين استضافت كأس السوبر المصري لكرة السلة العام الماضي بين الأهلي والزمالك وتوج به النادي الأهلي.

وتأتي استضافة مملكة البحرين للسوبر المصري البحريني لكرة السلة، في ظل العلاقات القوية التي تجمع مصر والبحرين، وفي ظل رغبة المملكة لتنظيم الأحداث الرياضية والدولية التي تعزز مكانتها في خارطة الرياضة العالمية.