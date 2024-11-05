يورتشيتش يجهز رمضان صبحى لمواجهة إنبى ويدرس استخدامه كورقة رابحة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الكرواتى كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، رمضان صبحى جناح الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبى المقبلة، فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز وبتروجت فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1 بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد تعرض لها قبل اللقاء.

ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على تجهيز اللاعب استعدادًا للقاء إنبى، لاسيما وأن الكرواتى كورنسلاف يورتشيتش يدرس عدم الدفع بالاعب اساسيًا فى حال تجهيزه، وبقاءه على مقاعد البدلاء لاستخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء.

وكان بيراميدز حقق الفوز على ضيفه نادي سمنود بنتيجة 8 - 0 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت الماضى، على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي انبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف نادي بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

بدأ بيراميدز الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق برباعية نظيفة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - علي جبر - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب وأحمد ميهوب وعماد ميهوب ودودو الجباس.