شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تُجري الفحوصات الطبية للأطفال المرشحين للمشروع القومي للموهبة الحركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع الادارة المركزية للاداء الرياضي، فحوصات طبية شاملة للأطفال الجدد تمهيداً لانضمامهم للمشروع القومي للموهبة الحركية. أقيمت الفحوصات بمنتدى شباب التجمع الأول، حيث شملت 60 طفلاً.

تضمنت الفحوصات الطبية الكشف الباطني، وإجراء رسم قلب بدون مجهود، وتحاليل معملية متنوعة لضمان جاهزيتهم الصحية للمشاركة في المشروع. إضافةً إلى ذلك، تم قياس الوزن والطول للأطفال لتحديد وضعهم البدني.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية منذ الصغر، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواهب الواعدة، بما يسهم في بناء جيل رياضي قوي يتمتع بقدرات حركية مميزة.



تنظيم الحضور للفحوصات الطبية للأطفال المرشحين للمشروع القومي للموهبة الحركية



جانب من الحضور للفحوصات الطبية للأطفال المرشحين



الفحوصات الطبية للأطفال المرشحين للمشروع القومي للموهبة الحركية