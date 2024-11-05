شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات عبد الله مجدى أمام الإسماعيلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الظهير الأيمن عبد الله مجدى أمام الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورى nile.

وغاب عبد الله مجدى عن سيراميكا أمام الأهلى في الجولة الأولى لبطولة الدورى، بعدما فضل الرمادى إراحته بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة السوبر المحلى الذى حصل خلالها الفريق على المركز الرابع.

وأصبح عبد الله مجدى جاهزا لتدعيم صفوف سيراميكا أمام الإسماعيلى، في المباراة التي يبحث خلالها الفريق عن تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في الجولة الثانية من منافسات دورى nile، المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب.

وتعد مباراة السبت المقبل، العاشرة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 9 لقاءات سابقة، 8 مباريات في بطولة الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة الذى توج بلقبها سيراميكا آخر نسختين.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز بـ4 مباريات، وحسم الإسماعيلى 3 مواجهات بينهما انتهت مباراتان بالتعادل، سجل لاعبو سيراميكا 13 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.