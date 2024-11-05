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نجوم أعاد جوميز توظيفهم فى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:30 م

نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك فى توظيف عدد من نجوم القلعة البيضاء فى مراكز غير مراكزهم الأساسية ، وذلك فى ظل الغيابات التى عانى منها الفريق فى عدد من المراكز لإبتعاد الأساسيين .

ويرصد الخليج 365 ابرز النجوم الذى أعاد جوميز توظيهم كالتالى :

حمزة المثلوثى 

كما أن المدير الفنى جوزيه جوميز أعاد توظيف المثلوثى فى مركز قلب الدفاع فى ظل غياب محمود حمدى الونش بسبب الإصابة بالرغم من أنه فى الأساس ظهير أيمن ، لينجح فى سد ثغرة الدفاع بأداء إستطاع من خلاله كسب ثقة جوميز فى هذا المركز .

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أحمد فتوح 

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، ، على توظيف أحمد فتوح لاعب الفريق في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته فى ظل تألق بنتايك فى الجبهة اليسرى ، حيث دفع جوميز بفتوح بديلا لأحمد زيزو فى خط الوسط فى مواجهة البنك الأهلى بإنطلاق مواجهات الأبيض بالدورى .

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محمد حمدى 

قام جوزيه جوميز مدرب الزمالك بتغيير مركز محمد حمدي إلى مركز الجناح  بدلا من الظهير الأيسر بسبب محمود بنتايك، حيث استقر جوميز على تواجد بنتايك بديلا لأحمد فتوح في الجبهة اليسرى على أن يضع حمدي في مركز الجناح.

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عمر جابر

 عمر جابر نجم الفريق الأبيض يعد جوكر حيث قام حوميز بتوظيفه فى عدد من المراكز ، حيث لعب فى الجبهة اليسرى فى غياب فتوح قبل أن يعيده جوميز فى مركز الأساسى فى الجبهة اليمنى فى السوبر .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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