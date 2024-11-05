شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سوبر السلة سيدات بين الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات اتحاد كرة السلة موعد لإقامة مباراة كأس السوبر المصرى للسيدات، و التي تجمع فريقا الاهلى وسبورتنج ، حيث تقرر إقامة المباراة يوم 10 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر ان تقام المباراة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، في السادسة مساء اليوم المحدد، وأرسل اتحاد السلة خطابا رسميا الى الناديين لاخطارهم بتفاصيل المباراة من موعد اقامتها و الصالة المستضيفة.

كانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، حددت جدول مباريات دور الـ 16 رجال لدورى السلة والمرتبط تحت 16 سنة، والتي تقام يومى 16 و19 نوفمبر الجارى.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فإن المباريات ستكون كالتالى...

الاتحاد ودمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة، الاهلى مع الترام، والزمالك مع الزهور، كما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.

