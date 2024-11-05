شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى إجراءات استلام الزى الجديد للفريق والإعلان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادي المصري إجراءات استلام الزي الرسمي الجديد للفريق البورسعيدي، والذي من المقرر أن يظهر به خلال الموسم الجاري 2024-2025.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو المصري لجلسة تصوير بالزي الجديد قبل تقديمه بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، على أن يتم ارتدائه بعد ذلك خلال مباريات الدوري، حيث من المتوقع أن يكون الظهور الأول للفريق بالقميص الجديد خلال مباراة الزمالك التي تقام يوم 23 نوفمبر الجاري.

يستعد النادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، لخوض 3 مباريات نارية في شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفريق البورسعيدي مباراتين في بطولة الدوري العام، ومباراة أخرى في انطلاق دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجولة الثانية بالدوري: تجمع بين المصري والجونة وتقام في الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر.

الجولة الثالثة بالدوري: تجمع بين الزمالك والمصري وتقام في الثامنة مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر.

الكونفدرالية: المصري وإنيمبا النيجيري في انطلاق دور المجموعات يوم 27 نوفمبر.