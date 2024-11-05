شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الثلاثاء 5 - 11 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى يخمد نيران أزمة محمد رأفت بعد رغبة مدرب الزمالك فى ضمه، والزمالك يوافق على تعديل عقد حمزة المثلوثى.

الأهلى يخمد نيران أزمة محمد رأفت بعد رغبة مدرب الزمالك فى ضمه

أخمد مسئولو النادى الأهلى نيران أزمة محمد رأفت لاعب الفريق الشاب التى اندلعت فى الساعات الأخيرة بعد وجود رغبة من مسئولى الزمالك فى التعاقد مع الموهبة الأهلاوية.

الزمالك يوافق على تعديل عقد حمزة المثلوثى

وافق مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

حسام حسن يبحث عن بديل زيزو فى معسكر المنتخب المقبل

يبحث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

الأهلي يستغل توقف الدوري فى تجهيز أشرف داري من الإصابة

يحاول الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، استغلال فترة التوقف الدولي بعد مباراة زد الخميس المقبل من أجل تجهيز المغربي أشرف داري مدافع الفريق، والذي يغيب عن المشاركة بسبب تكرار إصابته بالتواء فى الكاحل، تعرضه له خلال تواجده فى معسكر منتخب المغرب فى شهر سبتمبر الماضي، وعطل انطلاقته مع الفريق الأحمر.

سامسون يعرقل التعاقد مع صفقة جديدة فى الزمالك

مازال البنينى سامسون أكينولا عقبة فى صفوف الزمالك ، وحائلا أمام التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم قناعة المدير الفني بمستوى اللاعب، بالإضافة إلى رفض سامسون الرحيل عن الفريق وديا.

اتحاد الكرة ينهى تجهيزات فتح الباب للانتخابات واستقبال المرشحين

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح في العاشر من نوفمبر الجاري، تمهيدا للانتخابات المقرر فتح باب الترشح لها 10 نوفمبر الجاري.

الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون