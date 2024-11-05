شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع المستشار محمود فهمي بالاعتذار عن خوض انتخابات نائب رئيس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبذل بعض الوسطاء في النادي الأهلي محاولات لإقناع المستشار محمود فهمي للاعتذار عن خوض انتخابات نائب رئيس النادي المُقبلة حتى يتم إلغاء هذه الانتخابات بعد إعتذار الدكتور أحمد أبو النصر عن خوض السباق ذاته.

ويأمل الكثيرون داخل القلعة الحمراء في إقناع المستشار محمود فهمي بالإعتذار عن خوض إنتخابات نائب رئيس النادي ، حتى يستكمل مجلس الإدارة الحالي بنفس تشكيله الحالي حتى نهاية الدورة الحالية في نوفمبر 2025 على أن تُجرى بعدها انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وأنسحب الدكتور أحمد أبو النصر خلال الساعات الماضية من سباق الترشّح على هذا المنصب ، ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في هذا السباق ويتم التفاوض معه لإقناعه بالإعتذار هو الأخر ليستمر المجلس الحالي حتى نهاية الدورة الإنتخابية في نوفمبر 2025 بدون إضافة وجوه جديدة ، وكنوع من أنواع التكريم للراحل العامري فاروق ببقاء منصبه شاغراً لحين إنتهاء الدورة الحالية على أقل تقدير.

وحال نجاح الجهود والوساطة الأهلاوية وإعتذار المستشار محمود فهمي عن سباق انتخابات النائب في الأهلي سيتم إلغاء بند إنتخاب نائب رئيس النادي من الجمعية العمومية المقرر لها يومي 18 و29 نوفمبر الجاري.

أما حال استمرار ترشّح المستشار محمود فهمي وعدم إعتذاره ، سينتظر حتى إنعقاد الجمعية العمومية يومي 28 و29 نوفمبر وإكتمال نصابها القانوني ليتم إعلان فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتزكية.

وأغلق الأهلي السبت الماضي باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي لانتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.