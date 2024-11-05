شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم خالد فتحي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات المقررة الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة الانتخابية 2024-2028.

خالد فتحى لعب على مستوى الفريق الأول في نادي الزمالك والمنتخب الوطني، وتولى من قبل رئاسة جهاز كرة اليد بنادي الزمالك في فترات مميزة لفريق كرة اليد، إضافة إلى توليه من قبل إدارة التسويق في الاتحاد المصري لكرة اليد، وتوليه منصب نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021.

وفُتح باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد بداية من الجمعة ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

وتقام الانتخابات طبقا للائحة النظام الأساسي المعتمدة عام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تنص على إقامة انتخابات مفتوحة على مناصب: رئيس الاتحاد - نائب رئيس الاتحاد - أمين الصندوق - 6 أعضاء من بينهم سيدة على الأقل.