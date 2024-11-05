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"الأهلي كان محتاج قلم".. وليد سليمان: الزمالك لا يستحق السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد وليد سليمان نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لا يستحق لقب بطولة السوبر الأفريقي، الذي حصل عليه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما بالمملكة العربية .

قال سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "الأهلي كان محتاج (قلم علشان يفوق)، وخسارة السوبر الأفريقي جاءت في وقتها".

أضاف: "حصل نفس الأمر في الموسم الماضي، خسر السوبر الأفريقي وبعد ذلك مشي زي القطر وتوج بكل البطولات".

وأكمل: "أتوقع لو كان الأهلي حصل على السوبر الإفريقي كان من الممكن أن يخسر البطولتين التاليتين، ولكن اللاعبون كانوا رجالا ولم يتأثروا بالخسارة وحصلوا على بطولتين بعد ذلك".

وأتم تصريحاته: "أرى أن الزمالك لم يستحق الفوز بالسوبر الإفريقي لأنه توج باللقب بركلات الترجيح وهي ركلات حظ ولا استطيع أن أقول إنه كان جيدًا أثناء اللقاء".

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