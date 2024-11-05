شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك ..تصعيد الحارس يوسف حمادة..تدريبات خططية ..وفقرة لـ ردة الفعل والان مع تفاصيل الخبر

خاض حراس مرمى فريق الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ، وشهدت تدريبات الحراس تصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في المران بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ويوسف حمادة تدريبات قوية تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، و تم خلالها التركيز على تدريبات سرعة ردة الفعل، والتعامل بدقة مع الكرات العرضية بجانب التسديدات من مسافات متنوعة ، وحرص لويس فيسنتي على منح الحراس الأربعة التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء التدريبات.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات خططية للاعبين خلال المران، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لتنفيذ بعض الجوانب والأفكار الخططية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز على الإشراف على هذه الفقرة و منح اللاعبين التعليمات وتوجيههم بشكل مستمر لتنفيذ المطلوب ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.