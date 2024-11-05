شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو النصر يتنازل عن خوض انتخابات نائب رئيس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تنازل الدكتور أحمد أبو النصر عن خوض انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي بعدما تقدم بأوراق ترشّحه الأسبوع الماضي ، ليتبقي المستشار محمود فهمي مُرشح وحيد على هذا المنصب.

وأغلق النادى الأهلي السبت الماضي باب استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.

باب الترشح بدأ الأحد قبل الماضى، وفُتح يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً ولمدة أسبوع، عدا السبت الماشي 2 نوفمبر الجاري، حيث تقرر استمرار استقبال أوراق المتقدمين حتى السابعة مساءً، وتقدم أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمى بأوراق ترشحهما لمنصب نائب رئيس النادى الأهلى.

وأنسحب الدكتور أحمد أبو النصر خلال الساعات الماضية من سباق الترشّح على هذا المنصب ، ليبقي محمود فهمي وحيداً في هذا السباق.

وتجرى انتخابات منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية المقرر لها 28 و29 نوفمبر الجاري، وتم فتح باب الترّشح قبل عقد الجمعية العمومية بـ30 يوماً حسب اللائحة، وحددت إدارة الأهلي رسوم الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بـ100 ألف جنيه، يتم تسديدها لخزينة النادي ضمن باقي الأوراق المطلوبة للترشح.

وأعلن الأهلي تفاصيل وإجراءات الدعوة للجمعية العمومية للنادي ، حيث وجه مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الخميس الموافق 28/11/2024 "اجتماع أول" ويوم الجمعة الموافق 29/11/2024 «اجتماع آخر»، وذلك بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:-



