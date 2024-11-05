شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن مواصلة التفوق تاريخيا في مواجهات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن مواصلة التفوق خلال مواجهات الإسماعيلى، المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورى nile.

وواجه أيمن الرمادى فريق الإسماعيلى في 5 مناسبات سابقة، 4 لقاءات في الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة فقط، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وكشف أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن وجود خطأ فني وإداري في إعداد الفريق للموسم الجديد وسنعمل على تصحيحه في الوقت الحالي قبل فوات الأوان.

وأوضح أيمن الرمادي في تصريحات تليفزيونية: أن فريق سيراميكا نموذجي ولكن يجب أن نعترف بوجود الأخطاء لتداركه والعمل على تصحيحه، اللاعبون يفقدون التركيز في أوقات كثيرة من المباريات تتسبب في الخسارة وعلينا أن نهيئ لهم الظروف المناسبة لاستعادة التركيز.

وتابع أيمن الرمادى: "لاعبو سيراميكا يتحملون 20% من نتيجة مباراة الأهلى والـ80% من جانب الجهاز الفنى والإدارة، ولا بد من علاج الأخطاء داخل الغرف المغلقة، وتسجيل الأهلى هدفا مبكرا سبّب صدمة للاعبى سيراميكا وأربك حساباتنا، وقدرنا نتماسك ونسيطر على الشوط الأول، ولكن الأهلى سجل هدفا ثانيا فى نهاية الشوط الأول، والشوط الثانى فقدنا التركيز والأهلى سيطر على المباراة".