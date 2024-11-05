شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد للاعبى بتروجت: هدفنا أن نكون ضمن التسعة المنافسين على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، على عقد جلسة مع لاعبى بتروجت خلال استعدادات الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثانية من دورى nile، المقرر لها الجمعة المقبل.

وتحدث سيد عيد مع اللاعبين بعدم الاستماع والاهتمام بالسوشيال ميديا والتركيز على مواصلة تقديم الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق أمام بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وتابع سيد عيد أن هدفنا هو أن نكون من الفرق التسعة التي ستتنافس على اللقب وإنهاء الموسم في مركز متقدم، ولكن بالاستعداد لكل مباراة على حدة.

ويعكف حاليا سيد عيد على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت في مباراة بيراميدز، وخاصة في الهجمات المرتدة واللمسة الأخيرة من أجل ضرب دفاعات المنافسين، كما أشاد الجهاز الفني بالمدافعين وعمر صلاح حارس الفريق.=

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثانية من دورى nile، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية.