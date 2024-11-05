شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لتجهيز خالد صبحي قبل مواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري برئاسة الدكتور محمود الشحات، الزمن لتجهيز خالد صبحي مدافع الفريق للمشاركة في المباريات، حيث كان صبحي كان تعرض للإصابة في عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب في مواجهة موريتانيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، ويأمل المصري في تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويواصل فريق المصري استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الجونة، والتي تجمع الفريقين بالجولة الثانية من الدوري في الخامسة مساء السبت المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر الخميس الماضي، على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

وشارك أحمد القرموطي لاعب النادي المصري في مران الفريق البورسعيدي الذي أقيم بمعسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الطلائع بالجولة الماضية.