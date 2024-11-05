شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يحاول تجديد عقد جوميز والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الزمالك يحاول تجديد عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم، مع الفريق، و يتلقى عروض للرحيل عن الفريق، إلا أنه يريد أن يكمل مع الزمالك.

وأضاف شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سبورت أن جوميز يحب مصر، الزمالك يريد استمرار جوميز، و هو يريد أن يستمر، ووجه حديثه الى الزمالك قائلا:" خلصو بسرعة، الراجل ده مدرب كويس يتخطف، جوميز بيشتغل على توظيف اللاعبين في مراكز مختلفة مثل فتوح ومحمد حمدى، و غيرهم، فهو مدرب قادر على العمل بذكاء.

وقال شوبير هناك قصة منتشرة عن مفاوضات الزمالك مع محمد رأفت لاعب الاهلى مواليد 2005، فهو لاعب جيد خارج قائمة منتخب الشباب، تردد انه يتفاوض مع الزمالك وعقده ينتهى بنهاية الموسم ، ومن حقه التوقيع، إلا أن الأهلى أكد أن عقد اللاعب يستمر حتى 2027، ووالده يقول بنهاية الموسم الحالى ، وتردد كلام أن الاهلى اتخذ عقوبات و منعه من التدريبات ومن دخول النادى.

وأشار شوبير قائلا:" عرفنا ان الأهلى مش مانعه و بيتدرب عادى ، قد يكون والده اتمنع منعا للبلبلة و لان الأهلى لايجب التأثير سلبا على اللاعبين، ولكن مش طبيعى أن يتدخل أى أب في انتقالات ابنه، لو حضرتك وكيل أعماله تمام ، لكن لو مش وكيل الأعمال سيب الناس المحترفة تشتغل شغلها