شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عبد الواحد السيد وجوميز فى الزمالك ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن جوميز من عبد الواحد السيد على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى الخاصة بالفريق.

من ناحية أخرى واصل مصطفى الزناري وسيدي ندياي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الزناري وسيدي ندياي تدريبات تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي، و قاما بالركض بمحيط الملعب بالإضافة إلى خوض بعد الجوانب التأهيلية الأخرى، وفقا للبرنامج الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي عقب أداء فقرة التأهيل داخل أرضية الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.