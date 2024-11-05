شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم بعد فوزه برئاسة اتحاد كمال الأجسام: أسأل الله التوفيق لتحقيق آمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، عن سعادته بعد فوزه بالمنصب بالتزكية موجهاً الشكر،للجمعية العمومية على منحه الثقة مؤكداً أن هذا التكليف مسئولية كبيرة ويعمل جاهداً على أن يكون على قدرها.

وأكد فهيم خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن طموحه في الفترة المقبلة يتمثل في تحقيق النجاخ في اللعبة، لافتاً إلى أنه سيعمل بكل جهده وطاقته من أجل تحقيق آمال في التفوق والامتياز لمصر.

ووجه رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام الشكر للجمعية العمومية قائلا" أنتم شركاء أساسيين في النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية، بفضل من الله ثم بفضلكم جميعا، وكنتم خير عون وسند في هذه الرحلة الشاقة التي مررنا خلالها بمصاعب كثيرة، تخطيناها لأننا لا نخشى إلا الله، ونبذل الجهد والعرق فقط في سبيل تحقيق آمال مصر في التفوق والامتياز".

وكان ابطال منتخب مصر لكمال الاجسام احتكر المراكز الأولي ومنصة التتويج فى منافسات البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقةالبدنية التي احتضنتها الصالة المغطاة باتحاد الشرطة يونيو الماضي.