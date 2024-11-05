شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يستعين بثنائية المصري لدراسة الطلائع ويحذر لاعبي المحلة والان مع تفاصيل الخبر

استعان أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، بالمباراة السابقة لفريق طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، والتي جمعت الطلائع والمصري وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف لدى فريق الطلائع قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بنظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري والمقرر لها الخميس المقبل، على ستاد غزل المحلة.

وحذر أحمد عيد عبد الملك، لاعبي غزل المحلة من التهاون أمام الطلائع، خاصة وأن الأخير يبحث عن تصحيح مساره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المصري ولديه دوافع قوية للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق المحلاوي.

ويفتقد المحلة لجهود ظهيره الأيمن عبد الرحيم عموري بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصد الفريق أول نقاطه في دوري نايل.

وحرص أحمد عيد عبد الملك على تحفيز اللاعبين على ضرورة الفوز في أول مباراة على الاستاد بعد تجديده، والاستفادة من عامل الأرض والجمهور، لتحقيق انطلاقة قوية بالدوري ومواصلة النتائج الإيجابية، وكان غزل المحلة بدأ تدريباته الأحد الماضي، دون الحصول على راحة بعد مواجهة الإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

ويضع مسؤولو نادي غزل المحلة، الرتوش الأخيرة على الاستاد التاريخي للفريق المحلاوي بقيادة أحمد عيد عبد الملك، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير والتي استمرت قرابة الـ 6 أشهر وشملت تغيير أرضية الملعب، إعادة تأهيل المدرجات، تركيب المقاعد ، تركيب شاشة عملاقة وإضافة مكان مخصص لكبار الزوار في المقصورة الرئيسية.