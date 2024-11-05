شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، و كان ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين خلال المران، وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وعقد جوزيه جوميز جلسة مع جواو ميجيل مخطط الأحمال للاطلاع على التقارير البدنية الخاصة باللاعبين والتجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.