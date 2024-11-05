شكرا لقرائتكم خبر عن الوفود المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية 2024 تغادر القاهرة. والان مع تفاصيل الخبر

أشادت وفود 19 دولة شاركت في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس الرئيس، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، التي استضافتها الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر في الفترة من 28 اكتوبر حتي 3 نوفمبر الحالي، و تضمنت المنافسات حُسن تنظيم البطولة وخروجها بصورة مبهرة اعتادت عليها مصر عند إسناد الأحداث الرياضية والبطولات لمصر.



كما أشادت الوفود بحسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة والبرنامج السياحي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية.

وغادرت جميع الوفود، اليوم إلى بلادها على رحلات الطيران، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة المنظمة وشركات حجز الطيران لتيسيرأمور السفر والمغادرة، حيث حرصت اللجنة المنظمة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب، وحرصت اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.