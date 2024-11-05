شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على الإسماعيلى تاريخيا قبل مواجهة السبت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في الجولة الثانية من منافسات دورى nile، المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب.

مواجهات الفريقين

وتعد مباراة السبت المقبل، العاشرة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 9 لقاءات سابقة، 8 مباريات في بطولة الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة الذى توج بلقبها سيراميكا آخر نسختين.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز بـ4 مباريات، وحسم الإسماعيلى 3 مواجهات بينهما انتهت مباراتان بالتعادل، سجل لاعبو سيراميكا 13 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ويعكف أيمن الرمادى حاليا على مشاهدة مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة بشكل دقيق لوضع الخطة المناسبة لحصد أول فوز له فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعد الخسارة الكبيرة من الأهلى فى الجولة الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وطالب أيمن الرمادى من لاعبيه بنسيان ما حدث فى مباراة الأهلى، والتركيز فى التدريبات من أجل تعديل المسار بداية من مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاثة.

ووقع لاعبو سيراميكا فى أخطاء كثيرة خلال مباراة الأهلى أدت إلى هزيمة الفريق بخماسية، وكان أبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى محمد الشناوى، وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم وضرورة إنهائها بشكل صحيح.