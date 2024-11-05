شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن مسئولى النادى الأهلى قرروا إرسال نتيجة الأشعة والفحوصات التى أجراها المغربى أشرف دارى مدافع الفريق للخبير النمساوى كريستيان فينك من أجل معرفة سر الإصابات المُتتالية التي يعانى منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد الليثى عبر برنامجه 10 و10 على إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 : "يأتى قرار الأهلى بعد شكوى اللاعب المُستمرة فى منطقة الكاحل، خاصة بعدما نما إلى علم النادى أن اللاعب كان يعانى من هذه الإصابة قبل انتقاله للأهلى بل أنه تعاطى "كورتيزون" للتعافي من الإصابة.

وأضاف الليثي: الأهلي يرغب في الوصول إلى حل نهائي وحاسم لأزمة أشرف داري المُتتالية في الكاحل من خلال استشارة الخبير النمساوي".