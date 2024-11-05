شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد ـ أسماء عمرالثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:56 ص
كشف الإعلامى محمد الليثى، أن مسئولى النادى الأهلى قرروا إرسال نتيجة الأشعة والفحوصات التى أجراها المغربى أشرف دارى مدافع الفريق للخبير النمساوى كريستيان فينك من أجل معرفة سر الإصابات المُتتالية التي يعانى منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح محمد الليثى عبر برنامجه 10 و10 على إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 : "يأتى قرار الأهلى بعد شكوى اللاعب المُستمرة فى منطقة الكاحل، خاصة بعدما نما إلى علم النادى أن اللاعب كان يعانى من هذه الإصابة قبل انتقاله للأهلى بل أنه تعاطى "كورتيزون" للتعافي من الإصابة.
وأضاف الليثي: الأهلي يرغب في الوصول إلى حل نهائي وحاسم لأزمة أشرف داري المُتتالية في الكاحل من خلال استشارة الخبير النمساوي".
ويحاول الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، استغلال فترة التوقف الدولي بعد مباراة زد الخميس المقبل من أجل تجهيز المغربي أشرف داري مدافع الفريق، والذي يغيب عن المشاركة بسبب تكرار إصابته بالتواء فى الكاحل، تعرضه له خلال تواجده فى معسكر منتخب المغرب فى شهر سبتمبر الماضي، وعطل انطلاقته مع الفريق الأحمر.
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