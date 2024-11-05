شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: هدفنا حصد بطولة بالموسم الحالى وننافس بقوة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصرى عن طموحات ناديه فى الموسم الجارى، بعد الانطلاقة القوية للفريق البورسعيدى بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة الأولى بثنائية نظيفة.

وقال رجب عبد القادر، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": الإعداد للموسم كان قوياً جداً وقمنا بدعم الفريق ولدينا استقرار مالى وفنى مع على ماهر، وقمنا بضم 9 صفقات وقادرون على تحقيق آمال وطموحات المصرى وجماهيره.

وأضاف: انتقلنا إلى استاد السويس والأمور مبشرة، ونوجه الشكر لرابطة الأندية على استجابتها لنا وتحركها السريع والقادم أفضل بالنسبة للنادي المصري، المسافة أقرب إلى استاد السويس بالنسبة لجماهير المصري وكذلك اللاعبين، والاستاد مجهز على مستوى عالي وهناك شيء من الاستقرار للفريق والجهازين، الفني والإداري، ولا يمكن أن ننكر أهمية وجود جماهير مثل جماهير المصري التي تعشق الفريق وتسافر خلفه لدعمه، وأعتقد سيكون هناك زخماً جماهيرياً أكبر والأداء الرائع للفريق نتيجة وجود الجماهير.

وواصل متحدثاً عن مباراة الجونة المقبلة: لدينا مباراة يوم السبت مع الجونة واستعدينا بشكل جيد والأداء الرائع أمام الطلائع يحفزنا لأن الموسم قوي جداً، وطموحنا عالي في هذا الموسم المصري نادي عريق ويحتاج إلى التواجد في مكانته الطبيعية وننافس في الكونفدرالية بقوة وهدفنا تحقيق بطولة هذا الموسم.

واختتم: الاستقرار الفني مهم جداً ولكن أهم عنصر من عناصر الاستقرار هو الدعم المادي الذي يقدمه كامل أبو علي رئيس النادي وأيضاً دعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وكل ذلك يوفر الاستقرار ويشجع الأجهزة الفنية على تقديم المزيد وهذه أهم عناصر النجاح.