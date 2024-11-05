شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقى وديا مع تنزانيا اليوم استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويشارك فى التصفيات الأفريقية منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالى الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوى معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجارى.

وشهد تدريبات اليوم الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب فى أول أيامه عقب إعلان تعيينه، وعقد ميكالى اجتماعا مغلقا مع الشاطر وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم للترتيب للفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة أن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل.

كما شهد التدريبات الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفنى، والذى حرص على تحية ميكالى والإشادة به وبالشكل الرائع الذى بدا عليه مع المنتخب الأوليمبى السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.