شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود عبد الله السعيد لمنتخب مصر فى معسكر الفراعنة المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عبد الله السعيد لاعب نادى الزمالك مستوياته المميزة مع القلعة البيضاء بعدما قاد فريقه للفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى من الدورى.

ونجح عبد الله السعيد فى تسجيل هدف الانتصار للزمالك فى آخر الدقائق، بعدما ظهر بمستوى مميز طوال المباراة على الرغم من مشاركته فى وسط الملعب المدافع "رقم 6" بجوار محمد شحاتة، إلا أنه قدم أداء مميزا استحق عليه الإشادة من جميع المتابعين.

معسكر المنتخب

تألق عبد الله السعيد والاستمرارية التى يعيشها مع القلعة البيضاء فتح تساؤلات البعض عن هل ينضم عبد الله السعيد لقائمة منتخب مصر فى المعسكر المقبل، خاصة فى ظل إصابة العديد من اللاعبين فى وسط الملعب مثل أحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر، وغموض موقف إمام عاشور بعد أزمة آخر معسكر.

وسيكون أمام حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الجولة الثانية فى الدورى لاختيار قائمته، والذى من المؤكد أن تشهد تألق عبد الله السعيد أمام سموحة، نظرا للحالة البدنية والفنية التى يتمتع بها اللاعب فى الفترة الأخيرة.

ويدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، يوم 10 نوفمبر الجارى، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتى منتخب مصر فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتى ستقام فى المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردى يوم 15 نوفمبر فى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطنى فى كاب فيردى، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى.