يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام زد إف سى بالدورى

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استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار نجمه المغربى يحيى عطية الله فى مركز الظهير الأيسر للفريق فى مباراة زد إف سى بالدورى المصرى.

ويقود يحيى عطية الله الجبهة اليسرى للأهلى بتألق شديد منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بديلا للتونسى على معلول الذى يعانى من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس.

ويستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدورى المصرى.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلى فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبى الفريق بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة فى كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.