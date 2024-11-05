شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: بن شرقى كان معروضا على الفريق وعودته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

خرج أشرف بن شرقى لاعب فريق الريان القطرى من دائرة اهتمام مسئولى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم عرضه على الفريق الأيام الماضية لتدعيم صفوف الأبيض خلال الشتاء.

وكشف مصدر مسئول فى الزمالك أن اللاعب تم عرضه على النادى عن طريق أحد الوكلاء، رغم أنه يلعب فى صفوف الريان القطرى، على أن ينضم للفريق فى يناير تحسبا لرحيله عن الريان، إلا أن العرض قوبل بالرفض فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر أن بن شرقى تم عرضه من قبل فى انتقالات الصيف، وطلب مبلغا ماليا كبيرا، وهو ما سيكرره حال الدخول في مفاوضات معه مرة أخرى، كما أن الفريق ليس به مكان للاعب أجنبى جديد، وحال وجود مكان سيكون لأوفى إيجاريا الذى يتمسك جوميز بضمه إلى صفوف الفريق.

واختتم المصدر أن بن شرقى لم ينضم للزمالك ولم تنجح المفاوضات معه عندما كان بدون نادٍ، فكيف ستنجح المفاوضات الآن.

يذكر أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق كان قد اقترب من العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب طلب مبلغ مليون و400 الف دولار للانضمام للزمالك، وهو مبلغ كبير على النادى، وفقا للسقف المالى الذى تم وضعه للصفقات، في المقابل عرض الزمالك على اللاعب مليون دولار، وباءت المفاوضات بين الطرفين بالفشل.