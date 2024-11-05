شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محترفات اليد إلى معسكر السيدات 15 نوفمبر استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين عن انضمام المحترفتين فى الدورى الفرنسى مروة عيد عبد الملك وملك طلعت إلى معسكر منتخب السيدات يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وحرص الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على زيارة المنتخب والتأكيد على ثقته الكبيرة فى لاعبات المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى والإدارى والطبى، وطالب اللاعبات ببذل أقصى ما لديهن من جهد خلال بطولة الأمم الأفريقية وتقديم مستوى ونتائج جيدة واختتم كلمته بأن إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة يدعمون ويساندون بقوة كرة اليد النسائية المصرية محليا ودوليا.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام وكابتن محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى والكابتن حازم حامد محلل فنى والكابتن إيمان مرجان المدير الإدارى ودكتورة مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى المصرى كلا من: مى جمعة - منة الله سيد - فرح الشاذلي - امنية خالد - مريم عمر - امينة هشام - منة وليد - لوجى عبيد - تقى كمال - نهى ايمن - نوران خالد - رحمة محمد - نادين طارق - روان سعيد - رنا راضى - يارا هانى - سارة الخولى - كنزى حاتم - جنا صلاح - ليلى هيثم - شهد حسام - مريم اسامة - فاطمة عرابي.

يشارك في بطولة الأمم الأفريقية القادمة للسيدات كل من..

تضم المجموعة الأولى: منتخب الكونغو - منتخب السنغال - منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الرأس الاخضر - منتخب كينيا.

تضم المجموعة الثانية: منتخب انجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب تونس - منتخب غينيا - منتخب الكاميرون - منتخب اوغندا.