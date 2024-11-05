شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز اللاعبين بمكافآت مادية لمواصلة الانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

وعد مسئولو النادى المصرى لاعبى الفريق البورسعيدى، بصرف مكافآت مادية حال مواصلة الانتصارات فى مسابقة الدورى، خاصة مع حصد 3 انتصارات متتالية، وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة العروض القوية فى المسابقة بعد الفوز على طلائع الجيش فى الأسبوع الأول من البطولة بهدفين نظيفين.

ويواصل فريق المصرى استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الجونة، والتى تجمع الفريقين بالجولة الثانية من الدورى فى الخامسة مساء السبت المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين عصر الخميس الماضى، على استاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

وشارك أحمد القرموطى لاعب النادى المصرى فى مران الفريق البورسعيدى، الذى أقيم بمعسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة الطلائع بالجولة الماضية.