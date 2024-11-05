شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن بديل زيزو فى معسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، يوم 10 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.