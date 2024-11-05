شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخمد نيران أزمة محمد رأفت بعد رغبة مدرب الزمالك فى ضمه والان مع تفاصيل الخبر

أخمد مسئولو النادى الأهلى نيران أزمة محمد رأفت لاعب الفريق الشاب التى اندلعت فى الساعات الأخيرة بعد وجود رغبة من مسئولى الزمالك فى التعاقد مع الموهبة الأهلاوية.

ويعد محمد رأفت واحد من اللاعبين الجيدين فى صفوف فريق الشباب بالأهلى، لكنه خارج القائمة الأساسية التى اختارها البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب (مواليد 2005) للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا.

وتقام البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبرالجارى.

الزمالك كان يسعى لضم اللاعب محمد رأفت، مهاجم الأهلى مواليد 2005، بناء على رغبة جوزيه جوميز مدرب الفريق، بعد أن لفت الأنظار خلال مواجهة بين شباب الأهلى والزمالك فى مباراة قمة الناشئين.

ومن جانبه كشف بدر رجب المدير الفنى لقطاع الناشئين فى الأهلى حقيقة ما يتردد عن اقتراب موهبة القطاع محمد رأفت إلى نادى الزمالك.

وقال بدر رجب، فى تصريحات لقناة الأهلى، إن اللاعب صاحب الـ19 عاماً يمتد تعاقده مع النادى حتى عام 2027، مضيفًا: "القصة وما فيها هى إن فى بعض الأوقات تصرفات أولياء الأمور تضر أولادهم".

وأوضح المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى أنهم يحاولون أن يجعلوا اللاعبين يركزون فقط بالملعب وعلى دراستهم دون التطرق لأمور أخرى قد تؤثر بصورة سلبية عليهم.

وأتم رجب تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يتدرب بشكل طبيعى مع فريقه ولا يواجه أى مشكلة.

وعلى نفس الوتيرة أنهى وليد سليمان المشرف على قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، أحلام نادى الزمالك فى التعاقد مع رأفت.

وقال سليمان فى تصريحات تليفزيونية: "محمد رأفت لاعب جيد ومجتهد وسيستمر فى الأهلى".

وأضاف: "عقد محمد رأفت ممتد مع الأهلى حتى عام 2027، وغير صحيح أن عقده ينتهى هذا الموسم"، لينهى وليد سليمان حلم الزمالك فى خطف اللاعب.

وتابع: "منذ أن أتيت مع خالد بيبو وهو موقع عقد مع الأهلى مثله مثل زملائه، واللاعب تم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة بطلب من مارسيل كولر".

فى سياق آخر، يستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدورى المصرى.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلى فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبى الفريق بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة فى كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.